Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz in Eigenrode

Eigenrode (ots)

Am Mittwochmittag kam es in der Ortslage Eigenrode zu einem umfangreichen Polizei- und Rettungseinsatz. Zugrundeliegend war das bedrohliche Verhalten eines 50-Jährigen aus dem Ort. Nach der Beurteilung der Situation wurde der Bereich um den Ereignisort weiträumig abgesperrt, sodass Dritte nicht gefährdet wurden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Um etwa 15.15 Uhr konnte der Mann gestellt und an Rettungskräfte übergeben werden. Der Verkehr konnte wieder freigegeben werden. Die Maßnahmen dauern an, zu den Hintergründen ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
