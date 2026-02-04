PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl aus Keller

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in dem Zeitraum von 17 Uhr bis 9 Uhr, kam es am Lohmarkt in Nordhausen zu einem Kellereinbruch. Durch die unbekannten Täter wurde zunächst das Mehrfamilienhaus auf unbekannte Art und Weise betreten. Anschließend begaben sich die Diebe in die Kellerräume und öffneten hier gewaltsam die Tür eines Kellerverschlags. In der weiteren Folge machten sich die Einbrecher an einem Mountainbike zu schaffen. Die Täter entfernten das Vorhängeschloss, nahmen das Fahrrad an sich und flüchteten anschließend unerkannt. Der Wert des Beuteguts wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0030078

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren