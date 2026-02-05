PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserspender aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Während seines Dienstes stellte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Donnerstagvormittag fest, dass ein Münzeinwurf eines Wasserspenders am Hanfsack in Mühlhausen aufgebrochen wurde. Der Spender befindet sich in einer Sanitätsstation für Wohnmobile. Um an diesen zu gelangen, brachen unbekannten Täter gewaltsam eine Tür auf. Durch die Tat entstand Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Wie viel Geld entwendet wurde, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 0361/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031191

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:58

    LPI-NDH: Einbruch in leerstehende Häuser

    Bad Frankenhausen (ots) - Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 6.15 Uhr, in zwei leerstehende Häuser in der Brunnenstraße in Bad Frankenhausen ein. Wie die Einbrecher in die Objekte gelangten, ist zunächst unklar. Fest steht, dass durch die Tat zunächst kein Sachschaden verursacht wurde. Auch ob etwas entwendet ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:57

    LPI-NDH: Fahrrad aus Treppenhaus entwendet

    Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 21 Uhr bis 6.30 Uhr, ein E-Bike Am Alten Tor in Nordhausen. Das Fahrrad wurde im Treppenhaus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die Diebe verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, entfernten gewaltsam das Schloss und nahmen das Fahrrad an sich. Anschließend ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:47

    LPI-NDH: Pkw mit Andreaskreuz kollidiert

    Oberspier (ots) - Ein Autofahrer war in der vergangenen Nacht, gegen 1.35 Uhr, auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Erfurt unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang Graß verlor der Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit dem Andreaskreuz und der vor dem Bahnübergang befindlichen Lichtzeichenanlage. Das Auto sowie das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren