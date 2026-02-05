Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserspender aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Während seines Dienstes stellte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Donnerstagvormittag fest, dass ein Münzeinwurf eines Wasserspenders am Hanfsack in Mühlhausen aufgebrochen wurde. Der Spender befindet sich in einer Sanitätsstation für Wohnmobile. Um an diesen zu gelangen, brachen unbekannten Täter gewaltsam eine Tür auf. Durch die Tat entstand Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Wie viel Geld entwendet wurde, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 0361/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031191

