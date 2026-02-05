PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbruch in leerstehende Häuser

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 6.15 Uhr, in zwei leerstehende Häuser in der Brunnenstraße in Bad Frankenhausen ein. Wie die Einbrecher in die Objekte gelangten, ist zunächst unklar. Fest steht, dass durch die Tat zunächst kein Sachschaden verursacht wurde. Auch ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Das etwas bei den Häusern nicht stimmte, bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin, welche die Polizei über offenstehende Türen an den Objekten informierte.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0031029

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

