Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Seniorin in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Wohnung einer 92-jährigen Seniorin ereignete sich am Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter tatverdächtiger Mann klingelte an dem Mehrfamilienhaus auf der Straße Lerckenshof im Stadtteil Heßler. Als die Gelsenkirchenerin ihre Wohnungstür öffnete, wurde sie unmittelbar in die Wohnung gedrängt und der Tatverdächtige stieß die Frau mehrfach vor sich her. Der Räuber durchsuchte die Wohnung der Seniorin und nahm Bargeld an sich. Er flüchtete nach kurzer Zeit in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt und mit dunkler Oberbekleidung sowie einem schwarzen Jackett bekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder sachdienliche Informationen zu dem Sachverhalt geben können. Diese werden telefonisch unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell