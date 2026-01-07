PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Seniorin in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Wohnung einer 92-jährigen Seniorin ereignete sich am Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter tatverdächtiger Mann klingelte an dem Mehrfamilienhaus auf der Straße Lerckenshof im Stadtteil Heßler. Als die Gelsenkirchenerin ihre Wohnungstür öffnete, wurde sie unmittelbar in die Wohnung gedrängt und der Tatverdächtige stieß die Frau mehrfach vor sich her. Der Räuber durchsuchte die Wohnung der Seniorin und nahm Bargeld an sich. Er flüchtete nach kurzer Zeit in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt und mit dunkler Oberbekleidung sowie einem schwarzen Jackett bekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder sachdienliche Informationen zu dem Sachverhalt geben können. Diese werden telefonisch unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren