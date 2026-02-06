Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau flüchtet nach Verkehrsunfall und fährt Zeugen an

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 19.20 Uhr ein Verkehrsunfall vor einem Schnellimbiss in Bad Frankenhausen ein Verkehrsunfall. Eine 61-jährige kollidierte zunächst mit einem Blumenkübel. Als ein Zeuge sie daraufhin ansprach setzt sie ihre Fahrt fort und kollidierte mit dem Mann. Der 50-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Die Frau wurde an der Wohnanschrift angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Hier schilderte sie eine andere Version des Geschehens. Im Rahmen der Prüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten eine Alkoholisierung von mehr als ein Promille fest. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung der Alkoholisierung und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung du Beleidigung.

