Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht Teistungen
Nordhausen (ots)
Am 06.02.2026 parkte der 45jährige Führer eines grünen Pkw Mazda sein Fahrzeug in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Teistunger Hauptstraße ab. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte hintere Fahrzeugseite des abgestellten Pkws und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mazda entstand Sachschaden von geschätzten 3.000,-EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und -Verursacher aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell