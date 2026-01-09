Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern - Feststellungen der Bundespolizeidirektion München (Stand 31. Dezember 2025)

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat die folgenden Feststellungen getroffen: I. Unerlaubte Einreisen an Land- und Luftgrenzen Die monatlichen Zahlen von Januar 2021 bis September 2025 zu den unerlaubt eingereisten Personen können der Tabelle in der Anlage entnommen werden. Im Jahr 2024 wurden von der BPOLD München in Bayern 9.817 Personen unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben (Luft- und Landweg) II. Art der Feststellungen seit den vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen - nur an Landgrenzen Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Folgende Feststellungen haben die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei in Bayern dabei zwischen dem 16. September 2024 und dem 30. September 2025 (einschließlich) getroffen: - 16.526 unerlaubte Einreisen (davon AUT: 12.934 / davon CZE: 3.592) - 10.480 (davon AUT: 9.523 / davon CZE: 957) Personen wurden unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben, - 583 (davon AUT: 516 / davon CZE: 67) Personen besaßen eine Wiedereinreisesperre für Deutschland und wurden daher an der Einreise gehindert, - 882 (davon AUT: 818 / davon CZE: 64) Schleuser wurden vorläufig festgenommen, - als Beifang konnten 3.335 (davon AUT: 2.684 / davon CZE: 651) offene Haftbefehle vollstreckt sowie - 229 (davon AUT: 181 / davon CZE: 48) Personen aus dem links-, rechts- und ausländerextremistischen oder dem islamistischen Spektrum festgestellt werden. III. Art der Feststellungen seit 8. Mai 2025 nur an Landgrenzen im Zeitraum bis 30. September 2025 (einschließlich) Unerlaubte Einreisen: 8.153 davon AUT: 6.219 davon CZE: 1.934 Zurückweisungen/Zurückschiebungen: 5.551 davon AUT: 4.991 davon CZE: 560 Davon § 18 (2) AsylG: 378 davon AUT: 364 davon CZE: 14 Vulnerable Gruppen: 34 davon AUT: 33 davon CZE: 1 Wiedereinreisesperren: 274 davon AUT: 233 davon CZE: 41 Schleuser: 470 davon AUT: 439 davon CZE: 31 Haftbefehle: 1.815 davon AUT: 1.458 davon CZE: 357 PMK-Treffer: 137 davon AUT: 108 davon CZE: 29 Hintergrund: Die Kontrollen betreffen seit 16. September 2024 auch die Landgrenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark. An den übrigen Landgrenzen (Polen, Tschechien, Österreich und Schweiz) fanden die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen bereits zuvor statt. Die Grenzkontrollen sind zum Schutz der inneren Sicherheit und zur Reduzierung irregulärer Sekundärmigration notwendig. Hinweis: Bei den Daten handelt es sich um Zahlen der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei bis einschließlich Dezember 2025; diese können sich aufgrund von Nacherfassungen oder notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung zukünftig noch geringfügig ändern. Die Daten für den Monat Dezember 2025 basieren auf einem Sondermeldedienst. Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums sind abrufbar unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6188617

