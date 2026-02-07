PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 06.02.2026 befuhr gegen 15:55 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Pkw in Heiligenstadt die Brüsseler Straße und beabsichtigte, in die Straße "Richteberg" einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines roten Pkw Opel Astra, der den Richteberg stadtauswärts in Richtung BAB 38 befuhr. Der blaue Pkw fuhr dem roten Opel in die Beifahrerseite und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 5.000,-EUR. Der 73jährige Führer des Opel hielt daraufhin in der folgenden Haltebucht für Busse an, um den Unfallort zu räumen und eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der unbekannte Fahrer des blauen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

