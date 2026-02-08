Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Pfaffschwende
Nordhausen (ots)
Zu tief ins Glas geschaut hatte am 08.02.2026 / 04:15 Uhr der 29jährige Führer eines grauen Pkw Opel Astra in der Pfaffschwender Dorfstraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Opel "Schlangenlinien" fahren würde. Weiterhin sei dieser mehrfach beinahe von der Straße abgekommen und auch fast gegen ein geparktes Auto. gefahren. Die durch den Zeugen informierte Polizei konnte das auffällige Fahrzeug schließlich stellen und den Führer einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser eigenen Angaben zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte einen Wert von 0,71 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Den Fahrzeugführer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.
