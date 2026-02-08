Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ringleben (KYF) (ots)

Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie Sachschäden anrichteten und eine Abdeckung entwendeten. Der oder die Täter entfernten sich frühzeitig wieder vom Tatort, vermutlich, weil eine elektrische Reaktion an der Anlage ausgelöst wurde. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 300,-EUR geschätzt, hätte aber deutlich höher ausfallen können. Es werden hiermit Zeugen gesucht, die Angaben zu den, auch möglicherweise verletzten Tätern, machen können oder denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Brauhausweges oder der Ortslage aufgefallen sind!

