PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ringleben (KYF) (ots)

Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie Sachschäden anrichteten und eine Abdeckung entwendeten. Der oder die Täter entfernten sich frühzeitig wieder vom Tatort, vermutlich, weil eine elektrische Reaktion an der Anlage ausgelöst wurde. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 300,-EUR geschätzt, hätte aber deutlich höher ausfallen können. Es werden hiermit Zeugen gesucht, die Angaben zu den, auch möglicherweise verletzten Tätern, machen können oder denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Brauhausweges oder der Ortslage aufgefallen sind!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 09:38

    LPI-NDH: Werbeschild vom Westerngrill beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte ein polnischer Fahrer eines LKW, der mehrere PKW als Ladung transportierte, mit einem Werbeschild eines Impiss in Nordhausen am Darrweg. Zunächst wurde dieses Ereignis den Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen als mögliche Unfallflucht bekannt gegeben, jedoch stellten die Beamten in direkter Umgebeung des Unfallortes auch den Verursacher fest. Der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:19

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Haynrode

    Nordhausen (ots) - Am 07.02.2026 / 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Ortslage Haynrode die 42jährige Führerin eines weißen Pkw Skoda Fabia. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Wert gerichtsverwertbar gesichert. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:10

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Pfaffschwende

    Nordhausen (ots) - Zu tief ins Glas geschaut hatte am 08.02.2026 / 04:15 Uhr der 29jährige Führer eines grauen Pkw Opel Astra in der Pfaffschwender Dorfstraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Opel "Schlangenlinien" fahren würde. Weiterhin sei dieser mehrfach beinahe von der Straße abgekommen und auch fast gegen ein geparktes Auto. gefahren. Die durch den Zeugen informierte Polizei konnte das auffällige Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren