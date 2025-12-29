Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis
Steineroth (ots)
Am 27.12. führte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz nach 18 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem BMW mit SZ-Kennzeichen (Salzgitter) durch. Die 38-jährige Fahrzeugführerin räumte dabei ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Entsprechend wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
