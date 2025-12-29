POL-PDNR: Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis

Straßenhaus (ots) - In der Zeit vom 25.12.2025 bis 28.12.2025 kam es in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

