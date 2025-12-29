PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Leichtverletzte Unfallverursacherin nach Vorfahrtsmissachtung

Weitefeld (ots)

Im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 110 und 111 kam es am 25.12. gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Eine 53-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Langenbacher Straße (K 110), und beabsichtigte die Langenbacher Straße (K 111) zu queren, um geradeaus in die Straße "Am Hochbehälter" zu gelangen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 32-jährigen Skoda-Fahrers, welcher auf der bevorrechtigten K 111 unterwegs war. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde; der 32-jährige bliebt unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

