Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brennen 2 PKW am Martfelder Weg

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schwelm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 02:20 Uhr, wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem Brandeinsatz in den Martfelder Weg alarmiert. Gemeldet waren zwei brennende Pkw an einem Gebäude.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Zwei Pkw standen im Bereich des Motorraums in Brand. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Fahrzeuge glücklicherweise nicht unmittelbar am Gebäude standen.

Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz vor, jeweils mit einem C-Rohr. Der Löschangriff konnte zügig wirksam aufgebaut und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Eingesetzt wurden die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Löschzug Stadt mit insgesamt 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Der Einsatz war nach rund 1 Stunde 25 Minuten gegen 03:45 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

