Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Tierrettungseinsatz in Linderhausen. Eule muss gerettet werden.

Schwelm (ots)

Am heutigen Dienstag, um 12:56 Uhr, wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz alarmiert. In einem landwirtschaftlichen Betrieb wurde eine verletzte Eule in einem Gülletank gefunden und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.

Vor Ort rückten die Löschzüge Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung mit insgesamt drei Fahrzeugen und zehn Kräften aus. Nach kurzer Erkundung ließ Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Dag die Drehleiter einsetzen und ein Trupp unter Zuhilfenahme eines Keschersystems die Rettung der Eule vornehmen.

Die Eule konnte erfolgreich mittels Drehleiter und Kescher geborgen werden. Anschließend wurde sie an das Veterinäramt übergeben. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

