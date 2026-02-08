Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert "Show-Runden" gedreht, Sachschaden verursacht und Polizei beleidigt

Bad Frankenhausen (ots)

Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr am 07.02.2026 zwischen 03:00 und 04:00 Uhr in "Show-Manier" die Straßen bzw. Parkplätze von Bad Frankenhausen. Auch an einem Poller entstand Sachschaden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Verfolgung aufnehmen und das Fahrzeug stellen. Hier flüchtet der Fahrer dann und versucht den Polizeibeamten zu entkommen. Dies gelingt ihm nicht, die Beamten waren schneller. Ein nachfolgend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 1,94 Promille. Dem 25-jährigen wurde natürlich die Weiterfahrt untersagt, sowie der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Bei den anschließenden Maßnahmen im Krankenhaus beleidigte der Fahrer noch die Polizeibeamten und skandierte eine verbotene Parole. Damit erwartet ihn nun mehr aus nur die Anzeige wegen Unfallflucht und Trunkenheit.

