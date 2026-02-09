PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren - Zwei Menschen verletzt

Nordhausen (ots)

Am Sonntag befuhr eine 19-jährige Autofahrerin kurz nach 14.30 Uhr die Landstraße 1005 in Richtung Dingelstädt. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, fuhr der von hinten herannahende Pkw eines 20-Jährigen bei dichtem Nebel auf. Die Fahrerin und der Autofahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt. Auch die Kameraden der Feuerwehr kamen an der Unfallstelle zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

