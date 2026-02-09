Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterglas an Petersbergschule beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend wurde durch einen aufmerksamen Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens eine Sachbeschädigung an der Petersbergschule in Nordhausen festgestellt. Durch unbekannte Täter wurde hier die Verglasung einer Fensterscheibe beschädigt. Wie der Schaden verursacht wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Tat wurde am Samstag in dem Zeitraum zwischen 05.40 Uhr bis 22.10 Uhr verursacht. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0033515

