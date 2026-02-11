Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgänger beim Abbiegen erfasst

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.2.2026, gegen 7.50 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße in Ahlen leicht verletzt. Der 16-Jährige querte den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Warendorfer Straße. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Bundesstraße in Richtung Kapellenstraße. Als die Ahlenerin mit ihrem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring nach links auf die Parkstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ahlener. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

