Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Lagerhalle

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (07.02.2026) 14.30 Uhr bis Montag (09.02.2026) 8 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Am Landhagen in Oelde ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, demontierten angebrachte Kupferrohre und entwendeten diese. Vermutlich wurden die Rohre mit einem Fahrzeug abtransportiert. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 08:31

    POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldete Joint-rauchenden Autofahrer

    Warendorf (ots) - Am Montag (09.02.2026) um 16.45 Uhr meldet ein Zeuge einen Autofahrer auf der Kapellenstraße in Ahlen. Dieser würde während der Fahrt einen Joint rauchen. Die eingesetzten Polizisten konnten das Auto und den Fahrer auf dem Lilienthalweg antreffen. Der 35-Jährige aus Ahlen räumte den Drogenkonsum ein und auch das er keinen Führerschein besitzen würde. Die Beamten ordneten die Entnahme einer ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:21

    POL-WAF: Oelde. Geparkten silbernen Skoda beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Sonntag (08.02.2026) 23 Uhr bis Montag (09.02.2026) 20.20 Uhr wurde in Oelde an der Straße In der Geist ein geparkter Skoda Yeti an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:03

    POL-WAF: Ahlen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Montag (09.02.2026) um 15 Uhr kam es an einer Einmündung der Gersteinstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Gersteinstraße und bog an einer Einmündung (ebenfalls Gersteinstraße) nach rechts ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Hamm der dem Ahlener entgegen kam. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und durch ...

    mehr
