POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Autofahrer verursachte Sach- sowie Flurschaden und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.2.2026 gegen 2.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der zwischen Oelde und Ostenfelde im Graben lag. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Fahrzeugführer mit dem Auto von der L 793 in Höhe der Einmündung Zum Hohen Kreuz von der Straße ab. Er verursachte dabei Sach- und Flurschaden. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. Da unklar war, ob Insassen möglicherweise verletzt auf dem Feld lagen, wurde die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera hinzugezogen. Kurz nach 3.00 Uhr kamen ein 31-Jähriger aus Sachsenhausen und ein 29-Jähriger aus Ludwigsburg zur Unfallstelle. Der Jüngere gab an, Beifahrer in dem beschädigten Pkw gewesen zu sein, während der Ältere zugab, gefahren zu sein. Beide Männer waren deutlich alkoholisiert. Polizisten ließen dem Sachsenhausener Blutproben entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein, die Oberbekleidung beider Männer sowie das Auto sicher. Bei dem Alleinunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro.

