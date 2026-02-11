PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Keinen Führerschein und Auto nicht zugelassen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.2.2026 hielten Polizisten gegen 2.15 Uhr einen Autofahrer auf der Nordstraße in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 19-Jährigen sowie des Pkws stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht zugelassen war. Außerdem hatte der junge Mann nicht zugehörige Kennzeichen angebracht, an denen sich unterschiedliche Siegel befanden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:36

    POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Autofahrer verursachte Sach- sowie Flurschaden und flüchtete

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.2.2026 gegen 2.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der zwischen Oelde und Ostenfelde im Graben lag. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Fahrzeugführer mit dem Auto von der L 793 in Höhe der Einmündung Zum Hohen Kreuz von der Straße ab. Er verursachte dabei Sach- und Flurschaden. Anschließend flüchtete der Fahrer zu ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:52

    POL-WAF: Oelde. Fiat 500 beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Zwischen Sonntag, 8.2.2026, 0.00 Uhr und Montag, 9.2.2026, 8.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen Fiat 500, der am Fahrbahnrad des Deipenwegs in Oelde stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der Fahrertür. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:47

    POL-WAF: Ahlen. Fußgänger beim Abbiegen erfasst

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 10.2.2026, gegen 7.50 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße in Ahlen leicht verletzt. Der 16-Jährige querte den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Warendorfer Straße. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Bundesstraße in Richtung Kapellenstraße. Als die Ahlenerin mit ihrem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring nach links auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren