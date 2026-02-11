POL-WAF: Ahlen. Keinen Führerschein und Auto nicht zugelassen
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 11.2.2026 hielten Polizisten gegen 2.15 Uhr einen Autofahrer auf der Nordstraße in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 19-Jährigen sowie des Pkws stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht zugelassen war. Außerdem hatte der junge Mann nicht zugehörige Kennzeichen angebracht, an denen sich unterschiedliche Siegel befanden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell