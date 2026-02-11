Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Keinen Führerschein und Auto nicht zugelassen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.2.2026 hielten Polizisten gegen 2.15 Uhr einen Autofahrer auf der Nordstraße in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 19-Jährigen sowie des Pkws stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht zugelassen war. Außerdem hatte der junge Mann nicht zugehörige Kennzeichen angebracht, an denen sich unterschiedliche Siegel befanden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

