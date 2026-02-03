PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuckdiebe kommen durch den Keller

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montag, 02.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Am Vorwerk ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein Haus an der Straße Am Vorwerk, in Höhe Am Steinsiek, ein. Die Einbrecher gelangten gewaltsam in den Keller, durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen und nahmen Schmuck an sich.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

