POL-BI: Schmuckdiebe kommen durch den Keller
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montag, 02.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Am Vorwerk ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein Haus an der Straße Am Vorwerk, in Höhe Am Steinsiek, ein. Die Einbrecher gelangten gewaltsam in den Keller, durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen und nahmen Schmuck an sich.
Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
