Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Freitag, 30.01.2026, haben Unbekannte einen weißen Ford Edge in der Straße Am Großen Holz gestohlen.

Eine 37-jährige Bielefelderin hatte ihren SUV vor einem Mehrfamilienhaus in Nähe des Fußwegs, der Verlängerung der Finkenstraße, abgestellt. Als das Auto am Folgetag nicht mehr an dem Abstellort stand, konnte ein Nachbar den Tatzeitraum zischen Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, und Freitag, gegen 08:00 Uhr, eingrenzen. In dem gestohlenen SUV befand sich eine Geldbörse mit Ausweisen, Bankkarten und Bargeld. Der weiße Ford Edge trug Bielefelder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2019.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

