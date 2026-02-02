PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Frau tritt nach Polizisten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin leistete am frühen Samstag, 31.01.2026, erheblichen Widerstand, als sie von Beamten in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen 04:30 Uhr versuchte die 45-Jährige in eine Gaststätte an der Friedrich-Verleger-Straße zu gelangen, obwohl ihr der Zutritt von den Mitarbeitern bereits verwehrt wurde.

Die hinzugerufenen Polizisten trafen noch in der Nähe der Gaststätte auf die Bielefelderin. Sie verhielt sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv und ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die Frau betrunken war. Da sie sich von der Gaststätte weiterhin nicht entfernen wollte, nahmen sie die Beamten in Gewahrsam, um mögliche Straftaten zu verhindern.

Dabei leistete die 45-Jährige erheblichen Widerstand und trat nach den Polizisten. Dennoch gelang es ihnen, die Bielefelderin in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums zu bringen. Dort blieb sie bis zu ihrer Ausnüchterung.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

