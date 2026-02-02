PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungshubschrauber auf der A 2 - Fahrbahn nach LKW-Unfall gesperrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Minden- Bad Oeynhausen- Ein Rettungshubschrauber musste am Montag, 02.02.2026, nach einem Verkehrsunfall mit einem LKW auf der A 2 landen.

Der Fahrer eines LKW befuhr gegen 09:50 Uhr mit seinem Sattelzug, beladen mit einem 44 t Maschinenteil, die A2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Vlotho-West und dem Kreuz Bad Oeynhausen geriet er aus noch nicht geklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab, kam ins Schleudern und kippte um, so dass der LKW auf den drei Fahrstreifen zum Liegen kam. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Richtungsfahrbahn Hannover ist derzeit für die Unfallaufnahme sowie Bergung des LKW und seiner Ladung voraussichtlich bis mindestens 18:00 Uhr gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld ist im Einsatz. Aktuell liegt die Staulänge bei circa 8 km.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

