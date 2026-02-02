Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb trinkt Wodkaflasche leer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Mitarbeiterin eines Discounters stellte am Samstag, 31.01.2026, einen polizeibekannten Ladendieb. Kunden verhinderten seine Flucht.

Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz hielt sich gegen 13:00 Uhr in dem Discounter an der Stadtheider Straße auf. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, dass er eine Wodka-Flasche und eine Dose mit Energy-Drink öffnete und daraus trank.

Die Mitarbeiterin sprach ihn auf die Getränke an, die offensichtlich aus dem Geschäft stammten, und nahm ihm die Wodkaflasche ab. Anschließend begleitete sie ihn zum Kassenbereich. Dort wurde er aggressiv, riss ihr die Flasche aus der Hand und trank den Wodka vollständig aus.

Um ihn an der Flucht zu hindern, stellten sich ihm Kunden in den Weg. Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen fest und ordneten eine Blutprobe an. Bis zu seiner Ausnüchterung nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der 39-Jährige wird sich nun erneut wegen Ladendiebstahls verantworten müssen.

