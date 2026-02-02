PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb trinkt Wodkaflasche leer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Mitarbeiterin eines Discounters stellte am Samstag, 31.01.2026, einen polizeibekannten Ladendieb. Kunden verhinderten seine Flucht.

Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz hielt sich gegen 13:00 Uhr in dem Discounter an der Stadtheider Straße auf. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, dass er eine Wodka-Flasche und eine Dose mit Energy-Drink öffnete und daraus trank.

Die Mitarbeiterin sprach ihn auf die Getränke an, die offensichtlich aus dem Geschäft stammten, und nahm ihm die Wodkaflasche ab. Anschließend begleitete sie ihn zum Kassenbereich. Dort wurde er aggressiv, riss ihr die Flasche aus der Hand und trank den Wodka vollständig aus.

Um ihn an der Flucht zu hindern, stellten sich ihm Kunden in den Weg. Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen fest und ordneten eine Blutprobe an. Bis zu seiner Ausnüchterung nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der 39-Jährige wird sich nun erneut wegen Ladendiebstahls verantworten müssen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:25

    POL-BI: Bargeld aus Schule gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.01.2026, brachen Unbekannte in eine Schule an der Apfelstraße ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Zwischen 14:10 Uhr am Mittwoch, 28.01.2026, und 06:20 Uhr am Donnerstag, 29.01.2026, gelangten die Täter gewaltsam in das Gebäude an der Apfelstraße, in Höhe der Straße Bultkamp. Die Einbrecher durchsuchten ein Büro ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:53

    POL-BI: Pkw auf Fußgängerüberweg gerutscht: eine Leichtverletzte

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Der Wagen einer Steinhagenerin kam am Donnerstag, 29.01.2026, auf der Joseph-Massolle-Straße ins Rutschen und kollidierte mit einer Fußgängerin. Die Bielefelderin wurde leicht verletzt. Die 24-jährige Fahrerin hatte ihren VW Polo in einer Parkbucht der Joseph-Massolle-Straße abgestellt. Gegen 17:10 Uhr fuhr sie auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren