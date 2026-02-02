POL-BI: Bargeld aus Schule gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.01.2026, brachen Unbekannte in eine Schule an der Apfelstraße ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute.
Zwischen 14:10 Uhr am Mittwoch, 28.01.2026, und 06:20 Uhr am Donnerstag, 29.01.2026, gelangten die Täter gewaltsam in das Gebäude an der Apfelstraße, in Höhe der Straße Bultkamp. Die Einbrecher durchsuchten ein Büro und stahlen Bargeld.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
