POL-BI: Fahrer eines Elektro-Rollstuhls sowie Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Stieghorst- Am Donnerstag, 29.01.2026, verursachte ein Krankenfahrstuhl-Fahrer einen Sachschaden und flüchtet. Die Polizei sucht neben Zeugen auch eine Zeugin, die dem Unbekannten aufhalf.

Der Fahrer eines Elektro-Rollstuhls (auch mechanisch) fuhr gegen 15:30 Uhr auf dem Gehweg der Danziger Straße, nahe der Stieghorster Straße, in Richtung Stieghorster Straße. Auf dem schneebedeckten Gehweg geriet er von seinem Fahrweg ab, kippte nach rechts gegen einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot 508 und beschädigte diesen. Eine unbekannte Zeugin und ein 35-jähriger Bielefelder halfen dem Fahrer wieder auf den Gehweg, der dann unbeirrt seinen Weg auf der Danziger Straße fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern.

Der Bielefelder beschrieb den Flüchtigen als circa 50 Jahre alt, europäisch aussehend und mit Stoppelbart. Er trug eine graue Mütze und fuhr einen bordeauxroten Rollstuhl.

Die Zeugin, die dem Fahrer aufhalf, der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

