Polizei Bielefeld

POL-BI: Glätteunfall: Van kippt auf die Seite

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Donnerstagmorgen, 29.01.2026, verlor ein Autofahrer auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kippt auf die Seite. Ein Insasse wurde leicht verletzt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Bielefelder mit einem Mercedes Vito die Eickumer Straße in Richtung Herford. In Höhe der Haltestelle Hasenpatt, verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und bremste abrupt ab. Dadurch drehte sich der Van, schleuderte gegen ein Bushaltestellenschild und kippte am Fahrbahnrand der Gegenfahrtrichtung auf die Seite.

Durch den Unfall erlitt der 23-jährige Beifahrer aus Bielefeld leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10500 Euro geschätzt. Der Van wurde abgeschleppt.

Die Polizei sensibilisiert: Darauf sollten Verkehrsteilnehmer im Winter achten.

Denken Sie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt daran, dass die Fahrbahn durch Feuchtigkeit spiegelglatt werden kann. Machen Sie an geeigneten Stellen eine vorsichtige Probe-Bremsung, um die Beschaffenheit des Untergrundes und den Bremsweg kennenzulernen. Fahren Sie vorausschauend, damit Sie nicht abrupt bremsen oder lenken müssen.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit bei winterglatten Straßen, insbesondere in Kurven und in Bereichen von Wäldern und Brücken. Achten Sie auf einen größeren Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen, da sich Bremswege unerwartet verlängern können.

Das niedertourige Anfahren im zweiten Gang kann helfen, damit die Autoreifen nicht durchdrehen und das Fahrzeug kontrolliert aus einer Parklücke kommt oder nach einer roten Ampelphase losfährt. Nutzen Sie Winter- oder Ganzjahresreifen und achten Sie auf die Profiltiefe.

