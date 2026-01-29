PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schockanrufer gehen leer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Betrüger scheiterten am Mittwoch, 28.01.2026, im Bielefelder Stadtgebiet mit zahlreichen Schockanrufen. Es kam zu keiner Geldübergabe.

Mehrere Bielefelder erhielten Telefonanrufe, bei denen die Anrufer behaupteten, Polizisten zu sein. Die Täter schilderten den Bielefeldern, dass die Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Festnahme zu verhindern sei eine Kaution von mehreren tausend Euro erforderlich. Die Bielefelder erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche.

In einem Fall erklärten die Täter gegenüber dem Opfer, dass die Tochter schwer erkrankt sei und forderten einen hohen Geldbetrag für die erforderlichen Medikamente.

Bielefelder erhielten auch Anrufe, in denen die Betrüger vorgaben, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Auch in diesen Fällen bemerkten die Angerufenen die Betrugsversuche und legten auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

