POL-BI: Mehrere Unfälle auf der A2
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagmorgen, 29.01.2026, wurde die A2 in Richtung Dortmund, zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho West gesperrt. Sieben Fahrzeuge wurden beschädigt und zwei Personen leicht verletzt.
Gegen 07:45 Uhr geriet eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen mit einer Mercedes A-Klasse ins Schleudern, da sie ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen nicht angepasst hatte und stieß rechts gegen die Seitenschutzplanke. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer wechselte daraufhin von der rechten auf die mittlere Fahrspur, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei touchierte er den Polo eines 20-jährigen Manns aus Obernkirchen. Durch den Kontakt geriet auch der Polo ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen.
Ein 53-jähriger Bulli-Fahrer aus Berlin und eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin aus Osnabrück erkannten den Unfall und blieben rechtzeitig auf der mittleren und rechten Spur stehen. Eine 29-jährige Frau aus Garbsen bemerkte den Rückstau zu spät und versuchte mit ihrem Cupra Formentor zwischen den Fahrzeugen durchzufahren und stieß mit beiden zusammen.
Durch die Kollision schleuderte die C-Klasse gegen die A-Klasse und der Cupra Formentor gegen einen Cupra Born einer 53-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen, der hinter der A-Klasse zum Stehen gekommen war.
Die Gesamtschadenshöhe wurde von der Polizei auf rund 125.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin der A-Klasse und die Fahrerin des Cupra Formentor erlitten leichte Verletzungen.
Für die Unfallaufnahme war die A2 in Richtung Dortmund bis 10:50 Uhr gesperrt. Danach konnten zunächst der linke und der mittlere Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 11:50 Uhr wurde schließlich der rechte Fahrstreifen freigegeben.
