Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Unfälle auf der A2

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagmorgen, 29.01.2026, wurde die A2 in Richtung Dortmund, zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho West gesperrt. Sieben Fahrzeuge wurden beschädigt und zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 07:45 Uhr geriet eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen mit einer Mercedes A-Klasse ins Schleudern, da sie ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen nicht angepasst hatte und stieß rechts gegen die Seitenschutzplanke. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer wechselte daraufhin von der rechten auf die mittlere Fahrspur, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei touchierte er den Polo eines 20-jährigen Manns aus Obernkirchen. Durch den Kontakt geriet auch der Polo ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ein 53-jähriger Bulli-Fahrer aus Berlin und eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin aus Osnabrück erkannten den Unfall und blieben rechtzeitig auf der mittleren und rechten Spur stehen. Eine 29-jährige Frau aus Garbsen bemerkte den Rückstau zu spät und versuchte mit ihrem Cupra Formentor zwischen den Fahrzeugen durchzufahren und stieß mit beiden zusammen.

Durch die Kollision schleuderte die C-Klasse gegen die A-Klasse und der Cupra Formentor gegen einen Cupra Born einer 53-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen, der hinter der A-Klasse zum Stehen gekommen war.

Die Gesamtschadenshöhe wurde von der Polizei auf rund 125.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin der A-Klasse und die Fahrerin des Cupra Formentor erlitten leichte Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme war die A2 in Richtung Dortmund bis 10:50 Uhr gesperrt. Danach konnten zunächst der linke und der mittlere Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 11:50 Uhr wurde schließlich der rechte Fahrstreifen freigegeben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

