Polizei Bielefeld

POL-BI: Trainingsanzug und Mütze gestohlen - Wiederholungstäter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ladendieb, der am Dienstag, 27.01.2026, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße Ware stehlen wollte, sitzt in Untersuchungshaft.

Ladendetektiven fiel gegen 12:05 Uhr ein Mann auf, der sich in dem Bekleidungsgeschäft an der Ecke Stresemannstraße immer wieder verdächtig umschaute. Sie beobachteten, dass der Unbekannte Ware aus den Regalen in seinen Rucksack packte. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, hielten die Detektive ihn auf. In dem Rucksack fanden sie einen Trainingsanzug sowie eine Wintermütze im Wert von insgesamt über 500 Euro.

Die Beamten der Stadtwache übergaben den festgenommenen 37-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz dem Kriminalkommissariat. Die Ermittlungen ergaben, dass der polizeibekannte Ladendieb neben anderen Straftaten in der Vergangenheit bereits bei 13 Ladendiebstählen erwischt worden war. Kriminalbeamte führten ihn am Mittwoch dem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

