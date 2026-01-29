PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Ein Bielefelder wurde am Mittwoch, 28.01.2026, beim Überqueren der Osningstraße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte der 56-jährige Bielefelder gegen 14:40 Uhr die Osningstraße zwischen der Detmolder Straße und dem Lipper Hellweg zu überqueren, um zu einem Bäcker auf der anderen Straßenseite zu gelangen.

Ein 82-jähriger Oerlinghausener war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Skoda Octavia auf dem linken der zwei Fahrstreifen der Osningstraße stadtauswärts unterwegs. Der 56-Jährige trat plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen an einer für Fußgänger ungeeigneten Stelle auf die Fahrbahn. Der Senior konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Bielefelder mit dem Außenspiel.

Der 56- Jährige stürzte und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort musste er zur Versorgung seiner Verletzung stationär aufgenommen werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

