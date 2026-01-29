PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere hundert Euro aus Audi entwendet

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Mitte: Ein unbekannter Täter schlug die Fahrerscheibe eines geparkten Audis ein, entwendete eine höhere Summe Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Mittwochabend, 28.01.2026, wurde die Polizei zu einem beschädigten Pkw in einem Parkhaus an der Elsa-Brändström-Straße gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Fahrerscheibe eines weißen Audi A6 eingeschlagen worden war. Der Halter des Wagens, sowie der letzte Benutzer des Audis, gaben an, dass mehrere hundert Euro Bargeld und ein hochwertiges Parfum aus dem Fahrzeug entwendet wurden.

Der Audi wurde am 27.01.2026 gegen 10:00 Uhr in dem Parkhaus abgestellt. Am 28.01.2026, gegen 17:30 Uhr, bemerkte der Fahrer des Audis, dass das Fahrzeug beschädigt worden war.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich der Elsa-Brändström-Straße gemacht haben, sich unter der 0521-5450 beim Kriminalkommissariat 33 mit ihren Hinweisen zu melden.

Denken Sie bitte daran, niemals Wertgegenstände in einem Fahrzeug zurückzulassen. Geben Sie Tätern keine Chance.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

