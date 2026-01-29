Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Sommerreifen auf winterglatter Straße, drei Schwerverletzte

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Ubbedissen: Am Mittwochabend (28.01.2026) kam es auf der Linnenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen, unter anderem ein 4-jähriges Kind, schwer verletzt wurden. Das verursachende Fahrzeug war lediglich mit Sommerreifen ausgestattet.

Um 19:40 Uhr befuhr eine 29-jährige Bielefelderin die winterglatte Linnenstraße in Fahrtrichtung Berkenbruch, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mercedes verlor. Daraufhin kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Mazda eines 45-Jährigen aus Bielefeld. Beide Fahrzeugführer, sowie das 4-jährige Kind der 29-Jährigen, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Mercedes lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn verschneit und winterglatt. Der Bielefelderin wird vorgeworfen mit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit gefahren zu sein.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 20.000EUR.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell