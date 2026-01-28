PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am Vormittag in Einfamilienhaus

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Mitte - Am Dienstagvormittag (27.01.2026) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich Stieghorster Straße/ Oldentruper Straße.

Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 12:25 Uhr begaben sich die Einbrecher in den Garten des Hauses und schlugen hier ein rückwärtig gelegenes Fenster ein. Hierdurch gelangten sie in den Wohnbereich und durchsuchten diesen. Die Täter entwendeten mutmaßlich Schmuck in noch unbekanntem Wert und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich der o.g. Örtlichkeit beobachtet haben, sich unter der 0521-5450 mit ihren Hinweisen zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

