POL-BI: Einbruch am Vormittag in Einfamilienhaus

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Mitte - Am Dienstagvormittag (27.01.2026) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich Stieghorster Straße/ Oldentruper Straße.

Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 12:25 Uhr begaben sich die Einbrecher in den Garten des Hauses und schlugen hier ein rückwärtig gelegenes Fenster ein. Hierdurch gelangten sie in den Wohnbereich und durchsuchten diesen. Die Täter entwendeten mutmaßlich Schmuck in noch unbekanntem Wert und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich der o.g. Örtlichkeit beobachtet haben, sich unter der 0521-5450 mit ihren Hinweisen zu melden.

