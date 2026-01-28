PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dealer auf dem Kesselbrink gestellt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bezirksdienstbeamter erwischte am Montag, 26.01.2026, einen 18-Jährigen, als er wiederholt Drogen verkaufte.

Gegen 11:30 Uhr bemerkte der Beamte den polizeibekannten Mann. In der Nähe eines Kiosks war er im Gespräch mit einem weiteren Mann. Beim Anblick des Streifenwagens, versuchten sich die Männer im Treppenabgang zur Tiefgarage zu verstecken.

Dort gelang es dem Polizisten den 18-Jährigen ohne festen Wohnsitz zu stellen. Bei seiner Dursuchung auf der Polizeiwache fanden die Beamten drei Tütchen Marihuana in seiner Umhängetasche und sechs weitere in seiner Kleidung.

Der 18-Jährige, der bereits mehrfach auf dem Kesselbrink beim Verkauf von Marihuana erwischt worden war, erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Handeltreibens mit Cannabis. Sein Marihuana stellten die Beamten sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

