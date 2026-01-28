Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Bankmitarbeiter rufen mit fingierter Rufnummer an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Betrüger täuschten am Montag, 26.01.2026, mittels einer manipulierten Rufnummer der zentralen Sperr-Hotline einen Bielefelder, um als Falsche Bankmitarbeiter Beute zu machen.

Ein 36-jähriger Bielefelder erhielt, gegen 14:40 Uhr, auf seinem Handy einen Anruf von der Notrufnummer der Sperrhotline. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte dem Bielefelder, dass ungewöhnliche Transaktionen auf seinem Konto festgestellt wurden. Um falsche Buchungen zu verhindern, solle der Bielefelder sich in seinem online Banking anmelden. Da er über kein Geld verfügen konnte, forderte der Betrüger ihn auf, Buchungen aus der vergangenen Woche zu stornieren. Dazu sollte er seine Push-Tans freigeben, was er auch tat. Als plötzlich ein höherer Geldbetrag für eine Abbuchung aus dem Ausland vorgemerkt war, schöpfte er Verdacht und rief seine Bank an, um den Vorgang zu stoppen.

Denken Sie daran, geben Sie niemals TANS, PINs oder Passwörter am Telefon preis! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, sondern behalten Sie einen kühlen Kopf. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück, um dort die angeblichen Transaktionen zu hinterfragen. Haben Sie Daten übermittelt, lassen Sie sofort Bankkarten sowie Zugänge sperren und Rückbuchungen in die Wege leiten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell