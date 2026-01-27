PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Personen flüchten nach Verkehrsunfall in Brackwede

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Brackwede - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, kam es an der Einmündung Berliner Straße/ Grieses Hof, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs fußläufig flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Busfahrer die Berliner Straße in Richtung Stadtring. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen 5er BMW die Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einmündung "Grieses Hof" bog der BMW-Fahrer nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit ab, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden 29-jährigen Busfahrers zu beachten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Bus, woraufhin der BMW gegen einen verkehrsbedingt wartenden Renault geschoben wurde.

Der 32-jährige Fahrer des Renault und der 29-jährige Busfahrer gaben an, dass der schwarze 5er BMW mit zwei männlichen Personen besetzt war, welche umgehend fußläufig in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Unfallbeteiligten beschrieben die beiden Personen wie folgt: männlich, ca. 170cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkle kurze Bärte, dunkle Kleidung, ca. 25 Jahre alt. Drei Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt an einer nahegelegenen Bushaltestelle aufhielten, gaben an, den Vorfall beobachtet zu haben. Diese schätzten das Alter der beiden flüchtigen Personen auf ca. 17-18 Jahre. Die restliche Beschreibung stimmte jedoch mit der der anderen Unfallbeteiligten überein.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, sich unter der 0521-5450 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:40

    POL-BI: Handys aus Sicherungshalterung gerissen - zwei Täter flüchtig

    Bielefeld (ots) - LW / Bielefeld / Brackwede - Am frühen Montagabend, 26.01.2026, kam es an der Hauptstraße im Bielefelder Ortsteil Brackwede zu einem Diebstahl aus einem Telekommunikations-Geschäft, bei welchem zwei männliche Täter flüchten konnten. Gegen 17:20 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen das Geschäft an der Hauptstraße, in Höhe der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:58

    POL-BI: Mehrere Elektrogeräte aus Wohnung gestohlen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 24.01.2026, brachten zwei Anwohner der Herbert-Hinnendahl-Straße einen Einbruch zur Anzeige, bei dem Bargeld, Schmuck und zahlreiche elektronischen Geräte gestohlen wurden. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist unklar. Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag sollen die Täter in der Wohnung mehrere Räume durchsucht haben. Laut Bewohner fehlten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:52

    POL-BI: Schneebedecktes Kennzeichen an nicht zugelassenem Pkw

    Bielefeld (ots) - LW/ Bielefeld / Brackwede - Ein 28-Jähriger aus Bielefeld ist wiederholt durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Am Montag, 26.01.2026, fuhr er zudem mit einem nicht zugelassenen VW Golf. Um 13:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer am Eggeweg in Bielefeld Brackwede, dessen vorderes Kennzeichen mit Schnee bedeckt war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren