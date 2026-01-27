Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Personen flüchten nach Verkehrsunfall in Brackwede

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld/ Brackwede - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, kam es an der Einmündung Berliner Straße/ Grieses Hof, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs fußläufig flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Busfahrer die Berliner Straße in Richtung Stadtring. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen 5er BMW die Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einmündung "Grieses Hof" bog der BMW-Fahrer nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit ab, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden 29-jährigen Busfahrers zu beachten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Bus, woraufhin der BMW gegen einen verkehrsbedingt wartenden Renault geschoben wurde.

Der 32-jährige Fahrer des Renault und der 29-jährige Busfahrer gaben an, dass der schwarze 5er BMW mit zwei männlichen Personen besetzt war, welche umgehend fußläufig in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Unfallbeteiligten beschrieben die beiden Personen wie folgt: männlich, ca. 170cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkle kurze Bärte, dunkle Kleidung, ca. 25 Jahre alt. Drei Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt an einer nahegelegenen Bushaltestelle aufhielten, gaben an, den Vorfall beobachtet zu haben. Diese schätzten das Alter der beiden flüchtigen Personen auf ca. 17-18 Jahre. Die restliche Beschreibung stimmte jedoch mit der der anderen Unfallbeteiligten überein.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, sich unter der 0521-5450 zu melden.

