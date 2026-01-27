Polizei Bielefeld

POL-BI: Handys aus Sicherungshalterung gerissen - zwei Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

LW / Bielefeld / Brackwede - Am frühen Montagabend, 26.01.2026, kam es an der Hauptstraße im Bielefelder Ortsteil Brackwede zu einem Diebstahl aus einem Telekommunikations-Geschäft, bei welchem zwei männliche Täter flüchten konnten.

Gegen 17:20 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen das Geschäft an der Hauptstraße, in Höhe der Germanenstraße. Ein Mitarbeiter gab an, dass er von einem der beiden Täter nach aktuellen Angeboten gefragt wurde. Der andere Täter habe sich währenddessen an der Eingangstür des Geschäftes aufgehalten. In einem unbeobachteten Moment habe der eine Täter zwei Smartphones (iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro) aus der Sicherungshalterung gerissen, während der Komplize die Eingangstür öffnete. Beide Diebe flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung aus dem Geschäft.

Der Mitarbeiter konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: männlich, ca. 20 Jahre alt, schwarz-braune Haare, schwarze Kleidung. Einer der beiden sei ca. 174cm groß gewesen, der andere zwischen 185-190cm. Der Täter, welcher ihn nach den Angeboten gefragt hatte, habe nur gebrochen Deutsch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Hauptstraße aufgehalten und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0521-5450 mit ihren Hinweisen zu melden.

