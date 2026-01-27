PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Heute Morgen, 27.01.2026, raubten zwei junge Frauen eine Bielefelderin aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:20 Uhr traf sich eine 19-jährige Bielefelderin mit zwei flüchtig bekannten jungen Frauen im Stieghorster Park, im Bereich der Allensteiner Straße. Unvermittelt soll eine der Täterinnen die 19-Jährige geschlagen und getreten sowie die Herausgabe ihres Handys gefordert haben. Mit dem Handy des Opfers flüchteten die Täterinnen anschließend über die Stieghorster Straße in Richtung Oldentruper Straße. Eine Passantin half dem Opfer, begleitete es zu einer nahegelegenen Tankstelle und betreute es bis zum Eintreffen der Polizei.

Diese Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:58

    POL-BI: Zwei Personen flüchten nach Verkehrsunfall in Brackwede

    Bielefeld (ots) - LW/ Bielefeld/ Brackwede - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, kam es an der Einmündung Berliner Straße/ Grieses Hof, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs fußläufig flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Busfahrer die Berliner Straße in Richtung Stadtring. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:40

    POL-BI: Handys aus Sicherungshalterung gerissen - zwei Täter flüchtig

    Bielefeld (ots) - LW / Bielefeld / Brackwede - Am frühen Montagabend, 26.01.2026, kam es an der Hauptstraße im Bielefelder Ortsteil Brackwede zu einem Diebstahl aus einem Telekommunikations-Geschäft, bei welchem zwei männliche Täter flüchten konnten. Gegen 17:20 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen das Geschäft an der Hauptstraße, in Höhe der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:58

    POL-BI: Mehrere Elektrogeräte aus Wohnung gestohlen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 24.01.2026, brachten zwei Anwohner der Herbert-Hinnendahl-Straße einen Einbruch zur Anzeige, bei dem Bargeld, Schmuck und zahlreiche elektronischen Geräte gestohlen wurden. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist unklar. Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag sollen die Täter in der Wohnung mehrere Räume durchsucht haben. Laut Bewohner fehlten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren