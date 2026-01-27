Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Heute Morgen, 27.01.2026, raubten zwei junge Frauen eine Bielefelderin aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:20 Uhr traf sich eine 19-jährige Bielefelderin mit zwei flüchtig bekannten jungen Frauen im Stieghorster Park, im Bereich der Allensteiner Straße. Unvermittelt soll eine der Täterinnen die 19-Jährige geschlagen und getreten sowie die Herausgabe ihres Handys gefordert haben. Mit dem Handy des Opfers flüchteten die Täterinnen anschließend über die Stieghorster Straße in Richtung Oldentruper Straße. Eine Passantin half dem Opfer, begleitete es zu einer nahegelegenen Tankstelle und betreute es bis zum Eintreffen der Polizei.

Diese Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell