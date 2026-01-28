Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherheitsberatung für Senioren - Neue Termine

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld lädt zu einer kostenlosen Veranstaltungsreihe für Senioren ein. Mit Tipps und Beispielen erklären die Experten, wie sie sicher durch den analogen und digitalen Alltag kommen.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Bielefeld lädt zu einer Veranstaltungsreihe herzlich ein. Die Experten der Polizei beraten Senioren und Seniorinnen rund um wichtige Themen für die Sicherheit im Alltag. So werden ein Vortrag zum Thema Einbruchschutz sowie zwei Termine in der Einbruchschutzausstellung angeboten. Des Weiteren werden Veranstaltungen zum sicheren Umgang mit der digitalen Welt und zu Betrugsmaschen angeboten.

Interessiere Senioren melden sich bitte bei der Volkshochschule unter der 0521/51-6812 an.

Die Termine im Detail:

Vortrag: Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 1) 7750K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 11.02.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 2) Besuch der Einbruchschutzausstellung 7751K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 18.02.2026, 10:00-11:30 Uhr Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, Markgrafenstr. 7, 1. Etage, Flur C

Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 2) Besuch der Einbruchschutzausstellung 7752K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 25.02.2026, 10:00-11:30 Uhr Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, Markgrafenstr. 7, 1. Etage, Flur C

Vortrag: Sicher - beim Umgang mit der digitalen Welt 7753K8 | Mitte Bianca Post Mi, 25.03.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

Vortrag: Sicher - Betrugsmaschen erkennen und clever handeln 7754K8 | Mitte Dirk Trümper Di, 14.04.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

