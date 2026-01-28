PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherheitsberatung für Senioren - Neue Termine

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld lädt zu einer kostenlosen Veranstaltungsreihe für Senioren ein. Mit Tipps und Beispielen erklären die Experten, wie sie sicher durch den analogen und digitalen Alltag kommen.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Bielefeld lädt zu einer Veranstaltungsreihe herzlich ein. Die Experten der Polizei beraten Senioren und Seniorinnen rund um wichtige Themen für die Sicherheit im Alltag. So werden ein Vortrag zum Thema Einbruchschutz sowie zwei Termine in der Einbruchschutzausstellung angeboten. Des Weiteren werden Veranstaltungen zum sicheren Umgang mit der digitalen Welt und zu Betrugsmaschen angeboten.

Interessiere Senioren melden sich bitte bei der Volkshochschule unter der 0521/51-6812 an.

Die Termine im Detail:

Vortrag: Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 1) 7750K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 11.02.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 2) Besuch der Einbruchschutzausstellung 7751K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 18.02.2026, 10:00-11:30 Uhr Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, Markgrafenstr. 7, 1. Etage, Flur C

Sicher - mit dem passenden Einbruchschutz (Teil 2) Besuch der Einbruchschutzausstellung 7752K8 | Mitte Anja Buschmann, Markus Herbort Mi, 25.02.2026, 10:00-11:30 Uhr Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, Markgrafenstr. 7, 1. Etage, Flur C

Vortrag: Sicher - beim Umgang mit der digitalen Welt 7753K8 | Mitte Bianca Post Mi, 25.03.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

Vortrag: Sicher - Betrugsmaschen erkennen und clever handeln 7754K8 | Mitte Dirk Trümper Di, 14.04.2026, 10:00-11:30 Uhr VHS, Murnau-Saal, Ravensberger Park 1

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:04

    POL-BI: Zeugen nach Straßenraub gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Heute Morgen, 27.01.2026, raubten zwei junge Frauen eine Bielefelderin aus. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 09:20 Uhr traf sich eine 19-jährige Bielefelderin mit zwei flüchtig bekannten jungen Frauen im Stieghorster Park, im Bereich der Allensteiner Straße. Unvermittelt soll eine der Täterinnen die 19-Jährige geschlagen und getreten sowie die Herausgabe ihres Handys ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:58

    POL-BI: Zwei Personen flüchten nach Verkehrsunfall in Brackwede

    Bielefeld (ots) - LW/ Bielefeld/ Brackwede - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, kam es an der Einmündung Berliner Straße/ Grieses Hof, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs fußläufig flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Busfahrer die Berliner Straße in Richtung Stadtring. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:40

    POL-BI: Handys aus Sicherungshalterung gerissen - zwei Täter flüchtig

    Bielefeld (ots) - LW / Bielefeld / Brackwede - Am frühen Montagabend, 26.01.2026, kam es an der Hauptstraße im Bielefelder Ortsteil Brackwede zu einem Diebstahl aus einem Telekommunikations-Geschäft, bei welchem zwei männliche Täter flüchten konnten. Gegen 17:20 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen das Geschäft an der Hauptstraße, in Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren