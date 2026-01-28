Polizei Bielefeld

POL-BI: Safer Internet Day: Künstliche Intelligenz verstehen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld, die Stadtbibliothek Bielefeld und die Verbraucherzentrale NRW laden zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein.

"Künstliche Intelligenz verstehen - Chancen, Risiken und Datenschutz" ist das Thema des diesjährigen Safer Internet Days in Bielefeld. Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 10.02.2026, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Zentralbibliothek am Neumarkt (Seminarraum 1. OG) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Darum geht es:

KI-Anwendungen sind längst Teil unseres Alltags - ob in sozialen Netzwerken, bei der Datenanalyse, in Chatbots oder bei personalisierten Empfehlungen. Doch mit den neuen technischen Möglichkeiten stellen sich auch wichtige Fragen: Wie werden unsere Daten verarbeitet? Wo liegen die Chancen von KI, und wo beginnen die Risiken? Und wie beeinflussen KI-gestützte Systeme unsere Wahrnehmung und unser Verhalten?

Die Veranstaltung bietet verständliche Einblicke, Raum für Austausch und praxisnahe Beispiele, um einen sicheren und reflektierten Umgang mit KI zu fördern.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung:

- KI und Datenschutz: Welche Daten werden genutzt und wie können wir uns schützen? - Parasoziale Beziehungen zu Chatbots: Wenn KI zum digitalen Gegenüber wird - KI in der Datenanalyse: Anwendungsbereiche - Praktische Beispiele und Handlungsempfehlungen für Verbraucherinnen und Verbraucher

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 30 Personen begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über bielefeld@verbraucherzentrale.nrw oder telefonisch zu den Öffnungszeiten der Verbraucherzentrale unter 0521 987876 -01.

