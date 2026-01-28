PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Safer Internet Day: Künstliche Intelligenz verstehen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld, die Stadtbibliothek Bielefeld und die Verbraucherzentrale NRW laden zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein.

"Künstliche Intelligenz verstehen - Chancen, Risiken und Datenschutz" ist das Thema des diesjährigen Safer Internet Days in Bielefeld. Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 10.02.2026, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Zentralbibliothek am Neumarkt (Seminarraum 1. OG) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Darum geht es:

KI-Anwendungen sind längst Teil unseres Alltags - ob in sozialen Netzwerken, bei der Datenanalyse, in Chatbots oder bei personalisierten Empfehlungen. Doch mit den neuen technischen Möglichkeiten stellen sich auch wichtige Fragen: Wie werden unsere Daten verarbeitet? Wo liegen die Chancen von KI, und wo beginnen die Risiken? Und wie beeinflussen KI-gestützte Systeme unsere Wahrnehmung und unser Verhalten?

Die Veranstaltung bietet verständliche Einblicke, Raum für Austausch und praxisnahe Beispiele, um einen sicheren und reflektierten Umgang mit KI zu fördern.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung:

   - KI und Datenschutz: Welche Daten werden genutzt und wie können 
     wir uns schützen?
   - Parasoziale Beziehungen zu Chatbots: Wenn KI zum digitalen 
     Gegenüber wird
   - KI in der Datenanalyse: Anwendungsbereiche
   - Praktische Beispiele und Handlungsempfehlungen für 
     Verbraucherinnen und Verbraucher

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 30 Personen begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über bielefeld@verbraucherzentrale.nrw oder telefonisch zu den Öffnungszeiten der Verbraucherzentrale unter 0521 987876 -01.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

