Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Misslungenes Überholmanöver führt zu Unfall

Ein misslungenes Überholmanöver hat am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der L 326 zwischen Untereisenbach und Obereisenbach zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten geführt. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Opel wollte in Fahrtrichtung Untereisenbach einen leicht motorisierten Kleinwagen überholen und nahm dabei den entgegenkommenden Fahrer eines Fiat nicht wahr. Trotz des Versuchs, noch auszuweichen, konnte die Unfallverursacherin einen Zusammenprall mit dem Entgegenkommenden nicht mehr verhindern und drehte sich mit ihrem Wagen bei der wuchtigen Kollision um 90 Grad. Der Fiat kam infolge des Unfalls von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Sowohl die 47-Jährige als auch der 49 Jahre alte Fiat-Fahrer wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Markdorf

Polizei bittet nach Farbschmierereien um Hinweise

Hinweise erbittet sich das Polizeirevier Überlingen nach Farbschmierereien an der Unterführung zur B 33 im Bereich Hepbach-Stadel. Zwei bislang noch unbekannte Jugendliche sollen am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Unterführung mit schwarzem Sprühlack hantiert haben. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Personen, die Hinweise auf den Jugendlichen mit langen dunklen lockigen Haaren und seine Begleiterin mit langen blonden Haaren geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen auf der B 31 im Bereich des Kreisverkehrs Burgbergring. Ein 22-Jähriger konnte aus Richtung Sipplingen kommend bei stockendem Verkehr mangels Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Iveco Transporter wuchtig auf einen vorausfahrenden BMW auf. Um die 35 Jahre alte BMW-Fahrerin und ihr ebenfalls leicht verletztes Kleinkind kümmerte sich ein Rettungsdienst. Die beiden erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Salem

Jugendliche unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Nachdem eine Jugendliche gegenüber der Polizei angibt, am Mittwoch gegen 18.40 Uhr am Ortsrand von Neufrach von einem Unbekannten angegangen worden zu sein, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ihrer Schilderung zufolge sei sie mit ihrem Hund entlang der Deggenhauser Aach spazieren gegangen, als der Mann im Bereich der Bahnunterführung mit einer Taschen- oder Stirnlampe aus einem Gebüsch kam. Der etwa 190cm große Unbekannte soll sie in der Folge, ohne ein Wort zu sprechen, unsittlich berührt haben. Ihr Hund fing an zu bellen, die Jugendliche machte lautstark auf sich aufmerksam und ergriff die Flucht. Kurz darauf kontaktierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Personen, die in diesem Bereich auf verdächtige Personen oder den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell