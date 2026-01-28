Polizei Bielefeld

POL-BI: Zurückgelassener Ausweis verrät Unfallflüchtigen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein betrunkener PKW-Fahrer ließ am Mittwoch, 28.01.2026, bei einer Unfallflucht das Fahrzeug mit seinem Ausweis zurück. Polizisten fassten ihn sowie seinen Beifahrer noch auf der Flucht.

Ein Dacia-Fahrer fuhr gegen 06:00 Uhr auf der Kindermannstraße in Fahrtrichtung Neustädter Straße, in Höhe des Parks der Menschenrechte, auf einen geparkten Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in dem Dacia die Airbags aus und der Skoda wurde auf den davorstehenden Mercedes aufgeschoben. Der Unfall-Fahrer entfernte sich mit seinem Beifahrer anschließend zu Fuß von der Unfallstelle.

Streifenpolizisten fanden in dem zurückgelassenen Dacia den Ausweis eines 31-jährigen Bielefelders, sowie Hinweise auf einen Beifahrer. Bei der anschließend Fahndung im Unfall-Umfeld, fuhren die Beamten auch in Richtung der Wohnanschrift des 31-Jährigen. An der Apfelstraße trafen die Polizisten auf den mutmaßlichen Fahrer, der in Begleitung eines 20-jährigen Bielefelders zu Fuß unterwegs war.

Bei der folgenden Kontrolle entstand bei den Beamten der Eindruck, dass der 31-jährige Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätige dies, so dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Dacia wurde sichergestellt und durch ein Abschleppfahrzeug abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell