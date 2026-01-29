PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Einbruch in Berufsbildungswerk und Gymnasium

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27.01.2026, brachen Unbekannte in zwei Gebäude an der Straße An der Rehwiese ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr am Montag, 26.01.2026, und 05:15 Uhr am Dienstag, 27.01.2026, brachen unbekannte Täter in das Gebäude eines Berufsbildungswerks und in ein Gymnasium. Anschließend brachen sie in den Gebäuden weitere Türen auf und durchsuchten die Räume. Die Täter entkamen anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

