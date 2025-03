Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 30.03.2025

Jena (ots)

Ausgeraubt

Am Samstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, meldete eine Anwohnerin aus der Freiligrathstraße in Jena, dass es vor dem Wohnhaus aktuell einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen gibt. Die Mitteilerin hat deutlich gehört, wie ein Jugendlicher aufgefordert wurde, seine Jacke heraus zu geben. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Personengruppe zunächst nicht feststellen. Kurz danach wurde gemeldet, dass im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Altenburger Straße ein kleines Feuer brennt. Bei der Sachverhaltsprüfung wurde festgestellt, dass hier eine Jacke angezündet wurde und fast komplett verbrannte. Die Beamten konnten auch im Bereich der Haltestelle keine Personen mehr feststellen. Schließlich meldete sich gegen 2 Uhr die Mutter eines 17-jährigen Jungen, welcher gerade im besagten Bereich überfallen wurde. Ihm wurde unter Gewaltanwendung die Jacke, eine Tasche mit Personalausweis, die Schuhe und ein Basecap geraubt. Der Jugendliche war zuvor auf einer Party und befand sich auf dem Heimweg, als er auf die Tätergruppe traf. Die Ermittlungen wurden vor Ort durch die Kriminalpolizei Jena übernommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena zu melden.

Einbrecher auf frischer Tat

Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei Jena durch eine Zeugin gemeldet, dass sich gerade ein Einbruch in einem Einrichtungsgeschäft im Postcarre in Jena ereignet. Die Mitteilerin beobachtete den Mann, wie er die Tür zum Geschäft aufhebelt. Umgehend kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Als die Beamten eintrafen befand sich der Täter noch im Geschäft. Hier konnte der 27-jährige schließlich festgenommen werden. Den Beamten war der Mann bereits aus zahlreichen Sachverhalten aus der Vergangenheit bekannt, wo dieser mit Gewaltdelikten und Eigentumsdelikten aufgefallen war. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in seinen Sache Betäubungsmittel aufgefunden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme bestätigt. Nun entscheidet ein Richter, ob der junge Mann weiter in Haft bleibt. Im Rahmen der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass er in unmittelbarer Nähe noch Postfächer und eine Arztpraxis aufgebrochen hat. Nach erster Einschätzung können ihm auch diese Taten zugeordnet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell