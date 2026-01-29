Polizei Bielefeld

POL-BI: Kosmetika aus Apotheke gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 27.01.2026, wurde eine Ladendiebin in einem Einkaufszentrum an der Artur-Ladebeck-Straße erwischt. Bezahlen wollte sie angeblich später.

Gegen 19:35 Uhr hielt sich die 39-jährige Frau aus Hiddenhausen in einer Apotheke des Einkaufszentrums auf. Ein Mitarbeiter konnte sehen, dass sie mehrere Artikel in ihren Einkaufskorb legte und die Apotheke verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Anschließend begab sie sich in ein weiteres Geschäft im gleichen Gebäude. Hier wurde sie von Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen. Die 39-Jährige behauptete, die Warteschlange sei zu lang gewesen und sie hätte die Ware auf dem Rückweg bezahlen wollen.

Dies glaubten ihr die Mitarbeiter nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass sie weder eine Bankkarte noch Bargeld dabeihatte.

Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

