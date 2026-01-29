PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kosmetika aus Apotheke gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 27.01.2026, wurde eine Ladendiebin in einem Einkaufszentrum an der Artur-Ladebeck-Straße erwischt. Bezahlen wollte sie angeblich später.

Gegen 19:35 Uhr hielt sich die 39-jährige Frau aus Hiddenhausen in einer Apotheke des Einkaufszentrums auf. Ein Mitarbeiter konnte sehen, dass sie mehrere Artikel in ihren Einkaufskorb legte und die Apotheke verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Anschließend begab sie sich in ein weiteres Geschäft im gleichen Gebäude. Hier wurde sie von Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen. Die 39-Jährige behauptete, die Warteschlange sei zu lang gewesen und sie hätte die Ware auf dem Rückweg bezahlen wollen.

Dies glaubten ihr die Mitarbeiter nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass sie weder eine Bankkarte noch Bargeld dabeihatte.

Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

