POL-BI: Uhren und Schmuck gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannte sind am Mittwoch, 28.01.2026, in ein Haus an der Karl-Peters-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand sind die Einbrecher zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Haus an der Karl-Peters-Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume nach Wertsachen und stahlen Schmuck und Uhren. Anschließend entkamen die Täter in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
